"فيتش رايتنغ" ادخلت تعديلات على التصنيف "سي سي سي" الممنوح لعدة دول من بينها تونس

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قال خبير الاقتصاد والاسواق المالية، معز حديدان، الجمعة، ان وكالة "فيتش ىرايتنغ" للترقيم الائتماني ادخلت تعديلات على مستوى التصنيف " سي سي سي" بما يتيح منح عدة دول من بينها تونس ترقيما جديدا ضمن هذه الخانة.وكانت وكالة " فيتش رايتنغ"، خفضت في 18 مارس 2022 ، تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من "ب" سلبي إلى " سي سي سي".وبين حديدان ان "فيتش رايتنغ" طرحت في وقت سابق مشروع لتعديل التصنيف " سي سي سي" بالعملة الاجنبية والمحلية وقد اعتمدته مؤخرا مما يجعل هذه الخانة تتضمن كل من " سي سي سي" و سي سي سي ايجابي (+) "و سي سي سي سلبي (-).وتوجد ضمن التصنيف "سي سي سي" الى جانب تونس 10 دول اخرى ،علما وان المراتب التي تأتي بعد " سي سي سي" هي " 2 سي " وتتذيل المرتبة " سي " قائمة تصنيفات فيتش.واعتبرت الوكالة ان تخفيض تصنيف تونس يعكس ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التاخير للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021 ، والذي يبقى ضروريا للنفاذ الى أغلب الدائنين الرسميين".وبين حديدان، في سياق متصل بالتوصيات الصادرة عن "فيش رايتنغ"، ان الوكالة وضعت، مؤخرا، دراسة حول ارتفاع سعر الفائدة والتضخم على اقتصاديات 17 دولة من بينها تونس.واضاف ان هذه الدراسة توصلت الى ان 17 دولة عبر العالم يمكن ان تواجه صعوبات تتصل بعدم سداد ديونها بفعل صعوبات في الخروج الى الاسواق المالية لاقتراض الموارد لتسديد قروضها من جهة او توفير الموارد لشراء المواد الاساسية نظرا لارتفاع كلفة توريد المحروقات والحبوب.