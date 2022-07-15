حفل استقبال كبير للبطلة العالمية انس جابر في العاصمة

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جددت اللاعبة التونسية أنس جابر اليوم الجمعة تأكيدها أنّها ستسعى لافتكاك صدارة التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، قائلة في ذلك أنّ هدفها هو الارتقاء الى المرتبة الأولى عالميا.وجاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم لها اليوم في المسرح البلدي من قبل شركة "اتصالات تونس" الراعي الرسمي لأنس جابر منذ نحو سنتين.وأفادت أنس جابر، على هامش المناسبة، أنّ النتائج التي حققتها خلال هذا العام باحرازها لقب بطولة مدريد للماسترز و الوصول الى نهائي بطولة روما للماسترز و نهائي ويمبلدون مثلت لها عوامل محفزة لمواصلة العمل والاجتهاد.وأعربت البطلة التونسية عن شكرها وامتنانها للرعاة الذين ساندوها في مسيرتها، معربة أنّ أبرز طموحها هو الفوز ببطولة غراند سلام، ذاكرة بالأخص بطولة رولان غاروس.و شاركت أنس جابر الجماهير التونسية، التي تواجدت بكثافة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حاملة الأعلام الوطنية، فرحتها وانجازها ببلوغ نهائي بطولة ويمبلدون.وأكدت أنس جابر للحضور مدى فخرها بالانتماء للوطن، حاثة في ذلك التونسيين على التشبث بطموحاتهم والعمل على تحقيق أهدافهم وتحويل أحلامهم الى واقع، وتشريف تونس في الداخل والخارج.هذا وقد تفاعلت الجماهير الحاضرة في شارع الحبيب بورقيبة مع أنس جابر، هاتفة باسمها، قبل أن توزع البطلة التونسية في اختتام الحدث مجموعة من كرات التنس على معجبيها.ويأتي الاحتفاء بأنس جابر بعد يوم واحد من تكريمها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قلدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.يذكر أنّ أنس جابر كانت قد توّجت في 2011 ببطولة رولان غاروس للوسطيات، كما حققت في مسيرتها الاحترافية في صنف الكبريات ثلاثة ألقاب هي بطولة برمينغهام الانقليزية من فئة 250 نقطة في 2021، وبطولة مدريد للماسترز من فئة 1000 نقطة في شهر ماي الماضي، وبطولة برلين من فئة 500 نقطة في جوان الماضي.كما بلغت أنس جابر في عدة مناسبات أدوارا متقدمة في بطولات "غراند سلام" وبطولات الماستز حيث لعبت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في 2020 وربع نهائي بطولة ويمبلدون في 2021 ونصف نهائي انديان ويلز في 2021.هذا ولم يحالف الحظ أنس جابر في السابق بالتتويج بعدد من البطولات بعد خوضها نهائي بطولة موسكو في 2018 ونهائي بطولة شارلستون 2 من فئة 250 نقطة في 2021 ونهائي بطولة شيكاغو من فئة 500 نقطة في 2021 ونهائي بطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في أفريل الماضي الى جانب نهائي بطولة روما للماسترز من فئة 1000 نقطة، وآخرها بطولة ويمبلدون التي خسرتها هذا الشهر أمام ايلينا ريباكينا بعدما كانت جميع الترشيحات تصب لمصلحتها.وبفضل الانجازات السالف ذكرها بلغت اللاعبة التونسية أنس جابر المرتبة الثانية عالميا، قبل أن تتراجع الى المركز الخامس، بسبب تداعيات تجريد بطولة ويمبلدون من نقاط التصنيف العالمي.