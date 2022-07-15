إنقاذ 175 مهاجرا غير نظامي من الغرق ليلة البارحة (الحرس الوطني)

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أنقذت وحدات الحرس الوطني التابعة للأقاليم البحرية بالوسط والجنوب والساحل، ليلة البارحة، 175 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما أفاد به الناطق باسم الحرس اليوم الجمعة.وذكر ذات المصدر، في بلاغ على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن هذه الوحدات أحبطت ثماني عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 175 مهاجرا، بينهم 92 يحملون جنسيات بلدان إفريقية (جنوب الصحراء).وكان ذات المصدر أعلن، الأربعاء، أن قرابة عشرة آلاف مهاجر غير نظامي حاولوا اجتياز الحدود التونسية في السداسي الأول للسنة الحالية.وقال إن الحدود التونسية البحرية والبرية شهدت، خلال السداسي الأول للسنة الحالية، 1148 محاولة اجتياز غير قانونية شارك فيها 9878 مهاجرا غير نظامي، أكثر من نصفهم أجانب (64.43 بالمائة).