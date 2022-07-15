متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الجمعة 15 جويلية



قابس: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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صفاقس- كوفيد 19: إحصاء 4 وفيات و257 إصابة جديدة بالوباء



أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 117 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، تتوزع إلى 70 إصابة بقابس الجنوبية، و18 بوذرف، و13 بمطماطة الجديدة، و6 اصابات بالمطوية، و3 بكل من مارث وقابس المدينة، وإصابتين بكل من غنوش ومنزل الحبيب، وذلك من مجموع 219 عيّنة تحليل.وبموجب الإصابات الجديدة، يبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" بالجهة 30 ألفا و724 مصابا، تجاوز 29 ألفا و646 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 1078 حالة نشيطة تتوزع الى 583 حالة بقابس الجنوبية، و199 بوذرف، و110 بمطماطة الجديدة، و78 بمارث، و48 حالة بقابس المدينة، و35 حالة بالمطوية، و10 حالات بقابس الغربية، و9 حالات بمنزل الحبيب، و04 حالات بغنوش، وحالتين بالحامة.ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بأقسام "كوفيد 19" بالجهة 11 مريضا، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 269 اصابة لكل 100 الف ساكن.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أن الجهة عن إحصاء 4 وفيات في صفوف المصابين بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 257 إصابة جديدة مكتشفة على مجموع 491 تحليلا، أي بنسبة إيجابية تفوق 52 بالمائة.ومقابل هذا المنحى التصاعدي في انتشار الوباء، أفادت الإدارة الجهوية في بلاغها الدوري بتاريخ اليوم الجمعة أنها سجلت تعافي 131 مصابا بالفيروس.وكنتيجة لهذا المنحى التصاعدي في انتشار الوباء، يتزايد من يوم لآخر عدد المصابين المتكفّل بهم في الوحدات الاستشفائية العمومية والخاصة بالجهة حيث يقيم حاليا بقسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر 48 مصابا، وبأقسام العناية المركزة 8 مصابين، وبالمصحات الخاصة 5 مصابين.يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بلغ إلى حد الآن في صفاقس 2232 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة بواسطة التحاليل 84514 حالة تعافى منها 80441 مصابا.مسك