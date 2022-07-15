قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب بحلول جذرية لضمان استمرارية شركة البستنة ويلوّح بعودة التحركات الاحتجاجية (بيان)

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا حول وضعية شركة البيئة والغراسات والبستنة، طالب فيه جميع الاطراف المتدخلة في ملف هذه الشركة بالسعي الى الالتزام بمخرجات الجلسة المنعقدة بمقر ولاية قبلي في 21 جوان الماضي، واهمها صرف اجور العملة المتخلدة، وعقد جلسة على المستوى المركزي للخروج بحلول جذرية تضمن استمرارية هذه الشركة وتحقيق برنامجها الوظيفي.وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، لـ"وات"، انه تم الاتفاق خلال الجلسة المذكورة على تحديد سقف زمني لا يتجاوز 20 جويلية الجاري للتفاعل مع المطالب التي يرفعها الطرف النقابي، مشيرا الى انه ورغم تدخل السلط الجهوية وتمكين العملة قبيل عيد الاضحى من اجرة شهر من الاشهر الثلاثة المتخلدة بذمة الشركة، الا ان هذا التدخل يبقى محدودا ولا يلبي انتظارات العملة.وأكد أن اهم نقطة في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جلسة 21 جوان الماضي ظلّت دون تفاعل، وتتعلّق اساسا بعقد جلسة على المستوى المركزي للخروج بحلول عملية وجذرية لهذا الملف بحضور ممثلين عن كافة الاطراف المتدخلة في ملف شركة البستنة وخاصة منها الشركات البترولية المنتصبة بالجهة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، مشيرا إلى أن التغاضي عن هذه النقطة سيؤدي الى استئناف التحركات الاحتجاجية التي ستطال عموم الولاية في صورة تجاوز الاجال المتفق عليها.