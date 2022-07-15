الشركة الوطنية العقارية "سنيت" تحقق رقم معاملات في حدود 3ر36 مليون دينار مع موفي جوان 2022


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 14:21قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عن بلوغ رقم معاملات 3ر36 مليون دينار مع موفي شهر جوان 2022 .


وعقد مجلس ادارة الشركة ، امس الخميس، اجتماعا تناول عدة مواضيع من بينها الاطلاع على تقرير نشاط الشركة بالنسبة لسنة 2021 .وجدير بالتذكير ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيةعلما تعد اول مؤسسة عمومية تكلف بإنجاز مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية ..

واكدت الشركة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك ان تقرير النشاط خلال النصف الاول من سنة 2022" تضمن عدة مؤشرات وصفتها بالمطمئنة".


واطلع مجلس ادارة الشركة على عرض قدمه مراقب حسابات الشركة لسنة 2021 الى جانب عرض حول تقدم إنجاز عدد من الصفقات العمومية.

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