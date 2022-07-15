الاتحاد المنستيري - داركو نوفيتش مدربا جديدا


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 14:32قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلن الاتحاد المنستيري صباح اليوم الجمعة عن تعيين الصربي داركو نوفيتش مدربا جديدا لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا للمدرب فوزي البنزرتي.
وكان المدرب الصربي البالغ من العمر 50 سنة درب في الموسم الماضي فريق وفاق سطيف الجزائري(17 افريل - 30 جوان 2022) وادرك معه الدور نصف النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية.

ويتطلع الاتحاد المنستيري في الموسم الجديد الى مواصلة النجاحات التي حققها في السنوات الاخيرة ولا سيما في مشاركته الاولى في رابطة الابطال الافريقية.


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