مجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية " كوتيناس" يعين نابغة ادريس رئيسة مديرة عامة للشركة


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 14:43قراءة: 0 د, 37 ث
      
عيّن مجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" نابغة ادريس رئيسة مديرة عامة للشركة عوضا عن سهيلة شبشوب، وذلك على خلال اجتماع المجلس، المنعقد في 11 جويلية 2022.


وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن نابغة ادريس قد شغلت قبل تعيينها، خطّة مديرة مركزية تجارية في شركة "كوتيناس"، وتتمتع بخبرة مهنية تفوق 36 سنة صلب الشركة، وساهمت في تطوير نشاطها وإنجازاتها المسجلة طوال السنوات المنقضية.

وأضافت أنه تبعا لهذا التعيين، تلتزم الرئيسة المديرة العامة الجديدة برفع تحدّيات جديدة طموحة لخدمة الحرفاء وتلبية احتياجاتهم التأمينية، وتعزيز تموقع شركة "كوتيناس" كرائدة في مجال تأمين القروض التجارية في تونس، كما تلتزم أيضا بالاعتماد على رؤية مستقبلية ترتكز على تطوير نشاط الشركة وتحسين إدارة مواردها وتثمين رأس مالها البشري، وفق ما ورد في نصّ البيان.

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