المشارك في حملة الاستفتاء رياض جعيدان :"الدستور المقترح تضمن العديد من الايجابيات من بينها ضمان نجاعة الوظيفة التنفيذية"

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افاد رياض جعيدان المشارك في حملة الاستفتاء والمناصر للتصويت بنعم، اليوم الجمعة ،ان نص الدستور المقترح للاستفتاء تضمن "العديد من الايجابيات" من بينها بالخصوص "ضمان نجاعة" سيرعمل الوظيفة التنفيذية المسندة لرئيس الجمهورية او الى رئيس الحكومة، وذلك بفضل وضوح الفصول الواردة في الدستور والمتعلقة بالوظيفة التنفيذية بكافة مكوناتهاواضاف جعيدان وهو استاذ جامعي في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس (فرنسا) ونائب سابق بالبرلمان التونسي (2014/2019) في تصريح ل(وات) ان الدستور المقترح يقطع مع دستور 2014 الذي كان يهدد بتفكك الدولة بسبب التنازع في السلط بين كل من رأسي السلطة التنفيذية والبرلمان بسبب تداخل الوظائف فيما بين هذه الاطراف الثلاثة وتضاربها احيانا مما ادى الى مس وحدة الدولة وانسداد الوضع السياسي وهو ما اثر سلبا على الاستقرار السياسي وعطل النمو الاقتصادي وفق رأيهوبين المتحدث ان الوضوح والنجاعة في الوظيفة التنفيذية في نص الدستور المقترح متأتية من أن رئيس الجمهورية له صلاحية ضبط السياسة العامة للدولة واختيار اعضاء الحكومة لتنفيذ هذه السياسة كما ان الحكومة ستكون مسؤولة امام الرئيس وامام البرلمان، معتبرا ان رئيس الجمهورية وخلافا لما يروج، هو مسؤول سياسيا امام الشعب الذي بامكانه عدم انتخابه في عهدة ثانيةوبخصوص الجدل حول الحصانة التي يوفرها الدستور المقترح لرئيس الجمهورية ومدى تنصيصه على "محاسبته" عن الاعمال التي يقوم بها اثناء عهدته الرئاسية، بين رياض جعيدان ان الفصل 110 نص في فقرته الثانية على امكانية محاسبة رئيس الدولة عن كل التصرفات والاعمال التي يقوم بها او يرتكبها "خارج اطار مهامه الرئاسية" موضحا ان ذلك يعني ان الرئيس يمكن ان يحاسب بعد انتهاء عهدته اذا ارتكب مخالفة او جرما في اطار حياته الشخصية العادية وخارج ادائه لمهامه الرسمية ، كما ان الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية قد نصت عليها اغلب دساتير العالم.واضاف استاذ القانون ان الدستور المقترح يضمن ايضا حرية الضمير والحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان في مفهومها الكوني والمتطور بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والحق في التنمية المستدامة الى جانب التنصيص على حقوق المرأة ومبدأ التناصف وتكافؤ الفرص عند التعييناتواعتبر المتحدث ان تجريم التهرب الضريبي في الدستور الجديد يعد احدى النقاط الايجابية الى جانب دسترة مسالة "ملكية الشعب لثرواته" وربطها "بألا يمس ذلك من وحدة الدولة" .واضاف في نفس الاطار ان النص المقترح للدستور تضمن ايضا تحفيزا للشباب على المبادرة الى جانب احداث المجلس الوطني للتربية الذي قال انه يعد مكسبا سيساهم في تطويرالمناهج التربوية ومراجعة بعض الخيارات التعليمية التي اثبتت فشلها.وبخصوص السلطة القضائية قال رياض جعيدان ان القضاء هو وظيفة والدستور المقترح حافظ على استقلاليتها واورد ضمانات لحمايتها من تدخل اي طرف كان .