تونس تواجه بداية من اليوم الجمعة تكدس 25 طنا من النفايات الطبية الخطرة بسبب اضراب شركات نقل وتجميع ومعالجة هذه المواد

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قال الناطق الرسمي للغرفة الوطنية لتجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة وليم المرداسي ان تونس ستواجه بداية من اليوم الجمعة تكدس 25 طن من النفايات الطبية الخطرة يوميا في ظل اضراب ينفذه مهنيو القطاع يتزامن مع موجة كوفيد جديدةواكد المرداسي في تصريح لـ(وات ) ان هذا الاضراب يعود الى عدة اسباب من بينها عدم نيل الشركات لمستحقاتها المتراكمة لدى المستشفيات والتي تناهز 5 مليون دينار.وتقوم 9 شركات متخصصة في تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية بشكل يومي بنقل النفايات التي تنتجها المستشفيات والتي بدورها لديها امكانيات محدودة للتخزين لا تتخطي 24 ساعة وتتطلب تدخلا يوميا من الشركات المتخصصة لرفعها.وبين المرداسي ان جائجة كوفيد 19، دفعت بشركات نقل وتجميع ومعالجة النفايات الى رفع مخزوناتها من النفايات مما عرضها الى خطايا من طرف المصالح المختصة على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط.وتطالب هذه الشركات بالغاء هذه العقوبات والسماح لها برفع قدراتها في مجال نقل وتجميع ومعالجة النفايات الطبية خاصة وانها تعمل مع المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.ولاحظ المرداسي ان تكدس النفايات على مستوى المستشفيات او نقلها بطرق غير صحية وآمنة يمكن ان تزيد من تعكير الوضع الصحي في البلاد نظرا للمشاكل التي تعاني منها المصبات وكذلك ترقب الخبراء تعرض البلاد الى موجة جديدة من كوفيد 19