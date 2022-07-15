غدا السبت .. الانطلاق في نقل المواد الانتخابية إلى مخازن الهيئات الفرعية للانتخابات

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق نقل المواد الانتخابية إلى المخازن الفرعية للهيئات الفرعية بمختلف جهات الجمهورية يوم غد السبت.وذكرت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن انطلاق نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي للهيئة بمنطقة الوردية بالعاصمة سيكون بداية من الساعة الثامنة والنصف من صباح غد السبت وستؤمنه قوات الجيش والأمن الوطنيين.وتنظم تونس يوم 25 جويلية الحالي استفتاء على مشروع دستور جديد طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتعويض دستور 2014.وفاق عدد المسجلين للمشاركة في الاستفتاء التسعة ملايين، وفق ما ذكره رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية.وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أنها ستكلف 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع.