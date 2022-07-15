غدا السبت .. الانطلاق في نقل المواد الانتخابية إلى مخازن الهيئات الفرعية للانتخابات


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 10:10قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق نقل المواد الانتخابية إلى المخازن الفرعية للهيئات الفرعية بمختلف جهات الجمهورية يوم غد السبت.


وذكرت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن انطلاق نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي للهيئة بمنطقة الوردية بالعاصمة سيكون بداية من الساعة الثامنة والنصف من صباح غد السبت وستؤمنه قوات الجيش والأمن الوطنيين.

وتنظم تونس يوم 25 جويلية الحالي استفتاء على مشروع دستور جديد طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتعويض دستور 2014.


وفاق عدد المسجلين للمشاركة في الاستفتاء التسعة ملايين، وفق ما ذكره رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات إعلامية.
..



وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أنها ستكلف 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249793



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 15 جويلية 2022 | 16 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:40 16:16 12:32 05:12 03:24
Babnet
31°
Babnet32°Babnet% 48:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2434°-2435°-2534°-2638°-26
  • Avoirs en devises
    24214,3

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,21967 DT        1$ =3,18533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1192,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   