الجرندي يستعرض في لوزاكا استعدادات تونس لاحتضان قمة تيكاد 8

استعرض وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، جهود تونس بوصفها البلد المستضيف لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8 " لتأمين أوفر ظروف النجاح لهذا الاستحقاق الهام سواء على المستوى المادي واللوجستي أو على مستوى مضمون القمّة ومخرجاتها.ووفق بلاغ اعلامي للوزارة أشار الجرندي بمناسبة مشاركته في الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة بلوزاكا (زامبيا) يومي 14 و 15 جويلية الجاري، إلى مختلف مراحل الإعداد لهذه القمة وما شهدته من مباحثات مع الجانب الياباني من أجل عقد أهم مكوناتها بشكل حضوري لا سيما فيما يتعلق بلقاء القمة بين رؤساء الدول والحكومات أو كذلك المنتدى الاقتصادي.وذكر وزير الخارجية أنه تم توجيه رسائل دعوات الحضور من قبل الجانب الياباني والاتحاد الإفريقي بصفتهما المنظمين للندوة وكذلك من قبل تونس باعتبارها البلد المستضيف، مؤكدا في هذا الاطار أن تونس حرصت على مدى مسار التحضيرات على مراعاة جميع المواقف من أجل ضمان التوافق وإنجاح القمة حتى تكون محطة فارقة على درب الشراكة الافريقية- اليابانية.وستقام هذه الندوة بتونس يومي 27 و28 أوت المقبل تحت شعار " أولويات التنمية في إفريقيا في مرحلة ما بعد كوفيد-19"