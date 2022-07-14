نابل: الحبيب خليل احد المناصرين للاستفتاء ينظم خيمة تفسيرية للتحفيز على التصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 21:12قراءة: 1 د, 13 ث
      
ينظم الحبيب خليل احد المناصرين لاستفتاء 25 جويلية والذي يشارك في الحملة بصفته شخصا طبيعيا منذ ليلة امس وخلال الايام القادمة حملة تفسيرية متواصلة للتحفيز على التصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد تحت خيمة ركزها بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة نابل.


واشار خليل في تصريح ل/وات/ الى انه يشارك مع مجموعة من الشباب في تشجيع المواطنين المارين من الطريق الرئيسية بوسط مدينة نابل على التصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد مبرزا ان التواصل المباشر مع المواطنين فرصة " لتفسير ابرز ما جاء في الدستور" الذي قال انه " يقطع مع النظام البرلماني الذي لم يجلب الا الخراب لتونس وساهم في نشر الفساد السياسي".
وتابع انه يساند " النظام الرئاسي الذي تكون فيه المسؤولية واضحة في يد رئيس الدولة الذي اصبح له الصلاحيات التي تخول له اقتراح الاصلاحات والدفع لتنفيذها وله الامكانيات لاعادة هيبة الدولة وانفاذ القانون والاليات لتجسيم ارادة الشعب وترجمة تطلعاته الى برامج فعلية".


وبين من جهة اخرى "ان الشعب يبقى صاحب السلطة خاصة وانه الوحيد الذي يحاسب رئيس الدولة في المواعيد الانتخابية" مبرزا " ان تونس عرفت خلال العشرية الفارطة حالة من الفوضى وتداول احزاب وتحالفات حزبية على الحكم ولم يكن الشعب قادرا على محاسبتها بعد ان تشتت السلط بين البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية
وقال الحبيب خليل الداعم للتصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد "بهذا الدستور نقطع مع عشرية سوداء وننطلق للعمل من جديد لاعادة بناء تونس خاصة وان الددستور سيعيد للدولة هيبتها وللقانون معناه وسيقطع التسيب والمحسوبية والفساد وسيبعث الامل في التونسيين لينطلقوا في العمل من اجل مستقبل افضل". على حد تعبيره.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249784



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 14 جويلية 2022 | 15 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
Babnet
25°
Babnet32°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2432°-2334°-2434°-2535°-25
  • Avoirs en devises
    24214,3

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,21967 DT        1$ =3,18533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1192,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   