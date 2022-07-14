المنستير: تطوير السياحة الصحية في الجهة محور اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

..





مثّلت السياحة الصحية محور جلسة عمل انتظمت اليوم بمقرّ الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيالمنستير في إطار الشراكة بين الاتحاد الجهوية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقية في تصريح لــ(وات) أنّ القطاع السياحي تأثّر بجائحة كورونا ممّا كان له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على النشاط التجاري والخدمات وبالتالي تمّ التفكير في إمكانية تحريك مجدّدا الدورة الاقتصادية في الجهة عبر السياحة الصحية بولاية المنستير التي تتوفر بها جميع المكوّنات للنجاح من مطار ووحدات فندقية ومصحات خاصة ومستشفيات عمومية علاوة على الغرفة الجهوية للمصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة بالمنستير التي تمّ تكوينها أمس وهي تعدّ حاليا 5 مصحات و5 مراكز لتصفية الدم.وأفاد بن تقية أنّهم عقدوا اليوم أوّل لقاء تحضري لتنظيم يوم جهوي للسياحة الصحية في الولاية سيجمع كلّ الأطراف المتدخلة من بينها مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي والخطوط التونسية وشركة الطيران الجديد "نوفال اير" والجامعة التونسية للنزل وجامعة وكالات الأسفار والإدارة الجهوية للنقل والمندوبية الجهوية للسياحة والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير لضبط رؤية شاملة للنهوض بالسباحة الصحية.وتستقطب الخدمات الصحية المتوفرة بولاية المنستير العديد من التونسيين والأجانب القادمين من دول الجوار أو من دول جنوب الصحراء غير أنّ "سوء الخدمات جعلت العديدمن الحرفاء يهجرون الجهة إذ لدينا مشكل على مستوى المطارات والناقلة التونسية إذ نريد أن تكون لدينا رؤية على المستوى الجهوي ثم على المستوى الوطني لتغيير طريقةاستقطاب هذا النوع من الحرفاء الذين هم من السائحين الذين يتواجدون على امتداد السنة" حسب بن تقية، معتبرا أنّه لابّد لهم من ضبط برنامج ورؤية واضحة لتغيير الوضعيةالحالية وتحسين مختلف الخدمات المسداة لحرفاء السياحة الصحية.وقال إنّ الخطوط التونسية تمر بظروف صعبة جدّا وإنّهم يريدون الترويج لصورة إيجابية في الخارج لحرفاء السياحة الاستشفائية، مضيفا أنه توجد إجراءات إدارية تعيق نموالسياحة الاستشفائية إلى جانب سوء التنظيم والاستقبال وهناك الكثير من السماسرة باعتبار أنّ هذا النوع من الحرفاء هم مرضى ويكونون غالبا رفقة أهاليهم ويواجهون صعوباتمنذ وصولهم المطار وإلى غاية إلى المصحّة وبالتالي فهم يريدون إزالة مختلف العقبات المطروحة ومن السهل تجاوزها وضبط مسار واضح حول كيفية استقبال المريض أي تحسين الخدمات والتقليص من الإجراءات واعتماد الرقمنة، وفق تقييمه.وأضاف أنّهم سيعملون كذلك بالتنسيق مع أحد المقيمين بالخارج على كيفية معالجة التونسيين المقيمين بالخارج الذين يعانون من أمراض مزمنة في تونس ومحاولة إيجاد آلية لتسهيل معالجتهم وهو أقل ما يمكن أن تقدّمه لهم بلادهم.وصرّح من جهته لــ(وات) رئيس الغرفة الجهوية للمصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة بالمنستير ناجي بن صالح أنّهم يقترحون لتنشيط السياحة الصحية في الجهة فتح خطوط جوية بين مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي والجزائر والمنستير وليبيا، والمنستير ومالي، والمنستير وغينيا كوناكري وهي خطوط ستكون لها جدوى اقتصادية كبيرة حسب تقديره.وأكّد المدير الجهوي للصحة في المنستير جوهر المكني أنّهم يعملون بالتنسيق مع أصحاب المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم الخاصة تحت إشراف وزارة الصحة ووالي المنستير على تطوير المنظومة الصحية في القطاع الخاص خاصة لتصدير الخدمات الصحية وتطوير السياحة الصحية، مشيرا إلى أنّ الجهة تعدّ حاليا 5 مصحات خاصة متعددة الاختصاصات و5 مراكز خاصة لتصفية الدم إلى جانب عدد محترم جدّا من العيادات الطبية المختصة والعامة في مختلف المجالات، مشيرأ إلى أنه "هناك توجّه لدى المصحّات الخاصة نحو تطوير خدماتها بتحسين جودتها وتدعيمها بمعدات متطورة وهناك مجهود كبير في هذا الاتجاه".تم