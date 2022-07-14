الاتحاد المنستيري - نحو التعاقد مع مدرب اجنبي على راس فريق اكابر كرة القدم

اعلن الاتحاد المنستيري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الخميس نقلا عن الناطق الرسمي للفريق طارق الصيّادي ان المفاوضات متقدمة لتعيين الاطار الفني الجديد لفريق اكابر كرة القدم مبينا انه من الارجح ان يكون اجنبيا.واشرف المدرب فوزي البنزرتي على الاتحاد المنستيري خلال الموسم الماضي وتمكن من قيادة الفريق للحصول على المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وضمان المشاركة في كاس رابطة ابطال افريقيا.ومع نهاية الموسم الكروي الحالي، انتقل فوزي البنزرتي للاشراف مؤقتا على اهلي بنغازي الليبي ضمن منافسات مرحلة التتويج للبطولة الليبية وسيتحول اثر ذلك للمغرب في تجربة جديدة على راس الرجاء البيضاوي.