تطاوين : مقوّمات تنمية صناعية وسياحية هامة في معتمدية غمراسن تنتظر الباعثين وتحسين البنية الاساسية

..





تدارس المشاركون في ندوة التنمية والاستثمار التي احتضنها صباح اليوم الخميس مقر بلدية غمراسن مختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز منظومة التنمية الشاملة ولا سيما المتعلقة منها بالبنية الاساسية وبعث المشاريع والمعوقات التي تحول دون تطوير الاستثمار في هذه المعتمدية التي تعيش نقصا ديموغرافيا كبيرا ومتواصلا طيلة العقود الاخيرة.وفي مداخلته تحدث رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة شرف الدين خلفت عن الامتيازات التي تخولها الدولة للمستثمرين في المنطقة وافاد بان منطقة صناعية تمسح حوالي 50 هك يجرى الاعداد لاقرارها قريبا في منطقة " كحيل" وينتظرها عديد الباعثين الذين صرّح 15 منهم برغبته في الاستثمار في هذه المنطقة مبدئيا.ودعا خلفت الى الاستفادة من المشاريع التي تندرج في إطار الشراكة بين العام والخاص والعمل على ان يكون لمعتمدية غمراسن منتوجا مميّزا على الساحتين الوطنية والدولية.من جهته ذكر ممثّل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خالد الجديد في مداخلته أن معتمدية غمراسن تتوفر على 15 الف هكتار أراض زراعية و1200 هك موزّعة على ستّمناطق سقوية مناصفة بين القطاعين العمومي والخاص كما تتوفر على مساحتها المقدرة بحوالي 65 ألف هكتار على 16 بئرا عميقة عمومية و 56 بئرا عميقة خاصة و124 بئرا سطحية خاصة.وتغطّي الغراسات البعلية في المعتمدية حوالي عشرة الاف هك تضم قرابة العشرين الف شجرة 97 بالمائة منها زياتين أغلبها وراء الجسور.وبالمناسبة تحدث رئيس جامعة السياحة المستدامة "وجهة الظاهر" محمد الدبابي لمراسل (وات) في الجهة بعد ان قدم مداخلته في هذه الندوة عما تزخر به المنطقة من منتوج سياحي متفرد كفيل بالاستغلال والتوظيف في خدمة الاقتصاد المحلي من ذلك عدد من أهمّ محطّات المسلك السياحي للمشي على الاقدام بطول 194 كلم من " تامزرت " شمالا إلى قرية الدويرات جنوبا والمواقع الجيولوجية الابرز لمسلك جيولوجي يجرى العمل على إقراره فضلا عن القصور الصحراوية الضاربة في التاريخ، مشيرا الى غياب دور الضيافة والمحطات والمقاهي السياحية التي من شانها خلق حركية اقتصادية وتشغيل العاطلين في مختلف الخدمات السياحية التي تتكثّف يوما بعد يوم على حد تعبيره.وبقدر ما كانت المواضيع المطروحة في هذه الندوة التي تندرج في برنامج ملتقى غمراسن الحاضر والمستقبل على غاية من الاهمية خاصة بالنسبة لأبناء المنطقة العاملين في الخارج الا ان الحضور كان متواضعا من قبل الادارات الجهوية ذات العلاقة ومن أصحاب نوايا الاستثمار في المنطقة او في الولاية عموما.