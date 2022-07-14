توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاسرة وبلدية الزهراء، لصيانة روضة اطفال "لينا بن مهني"

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وقعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبلدية الزهراء، اليوم الخميس، اتفاقيّة شراكة تقوم بمقتضاها البلديّة بصيانة وتهيئة روضة الأطفال البلدية "لينا بن مهني" الواقعة في برج الوزير من منطقة الزهراء من ولاية بن عروس، للشروع في استغلالها خلال شهر سبتمبر 2022.وستتولى الوزارة بمقتضى الاتفاقية توفير الإطار البيداغوجي والعمّالي والتكفل بالمصاريف القارة للتسيير اليومي للمؤسسة والسهر على متابعتها من الناحية البيداغوجية والإدارية.وقد تولى التوقيع على الاتفاقية وزير الاسرة والمراة والطفولة وكبار، امال بالحاج موسى، ورئيس بلدية الزهراء محمد ريّان الحمزاوي حسب ما اوردته الوزارة في بلاغ لها الخميس.وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، أنّ الاتّفاقيّة تندرج في إطار مواصلة دعم تدخل القطاع العمومي في مجال الطفولة المبكّرة من خلال تعزيز رياض الأطفال البلدية والعمل على تهيئة فضاءاتها وتجهيزها بهدف خلق بيئة سليمة لتربية الناشئة وتعميمها في كافة المناطق البلدية.وبيّنت أن هذه الاتّفاقيّة ترمي إلى تمكين أطفال المنطقة من النفاذ إلى خدمات مؤسسات الطفولة المبكرة ذات جودة، وتقريب خدمات الجوار للمتساكنين، فضلا عن إرساء معادلة تضمن جودة الخدمات وتوفّرها لمختلف طالبيها تراعي المقدرة الشرائية للفئات الهشة ومحدودة الدخل.كما أبرزت الدكتورة آمال بلحاج موسى، أنّ الطفولة المبكّرة تعدّ أولوية قصوى في المرحلة الحالية مبيّنة توجهات الوزارة في دعم رياض الأطفال البلدية التي تستقبل الأطفال وفق معايير وخدمات ذات جودة قصد الترفيع في نسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسية والحد من ظاهرة انتشار الفضاءات العشوائية.وكانت الوزيرة، قد قرّرت في وقت سابق، إطلاق اسم "لينا بن مهني" على الروضة العمومية برج الوزير الزهراء التي سيتم افتتاحها في مستهل السنة التربويّة القادمة، تخليدا لنضالات الفقيدة واعترافا بإسهاماتها في خدمة قضايا المساواة والعدالة والكرامة.