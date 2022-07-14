سعيد يبرز تطور مستوى التعاون والتبادل بين تونس والمجر


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 17:04قراءة: 0 د, 27 ث
      
أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد، ما يجمع تونس بالمجر من قواسم مشتركة، وأثنى على تطور مستوى التعاون والتبادل بين البلدين لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والشباب، وذلك لدى لقائه الخميس مارتن كارولي، سفير جمهورية المجر بتونس، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.


ومن جانبه، توجه السفير المجري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية والسلطات التونسية على ما لقيه من دعم ومساندة في أداء مهامه.

وأشار إلى ما يحدو بلاده من عزم قوي على مزيد تدعيم علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات. 




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249767



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 14 جويلية 2022 | 15 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:23
Babnet
28°
Babnet32°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2433°-2434°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    24214,3

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,21967 DT        1$ =3,18533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1192,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   