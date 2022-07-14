سعيد يبرز تطور مستوى التعاون والتبادل بين تونس والمجر

أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد، ما يجمع تونس بالمجر من قواسم مشتركة، وأثنى على تطور مستوى التعاون والتبادل بين البلدين لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والشباب، وذلك لدى لقائه الخميس مارتن كارولي، سفير جمهورية المجر بتونس، بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.ومن جانبه، توجه السفير المجري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية والسلطات التونسية على ما لقيه من دعم ومساندة في أداء مهامه.وأشار إلى ما يحدو بلاده من عزم قوي على مزيد تدعيم علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات.