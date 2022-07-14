بنزرت : جلسة عمل جهوية للنظر في الوضع المهني والاجتماعي لاساتذة التعليم العالي بكلية العلوم في بنزرت


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 19:56قراءة: 1 د, 3 ث
      
مثّل موضوع النّظر في كرّاس الطلبات الصّادر عن الاتّحاد الجهوي للشغل في بنزرت والمتعلّقة بالنظر في الوضع المهني
والاجتماعي لاساتذة التعليم العالي بكلية العلوم في بنزرت، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة اليوم بمقرّ الولاية بحضور مختلف الأطراف الإدارية والاجتماعية المتدخلة.

وجاء في محضر جلسة الاجتماع ، تحصّل مراسل (وات) على نسخة منه، اتّفاق الطرفين الإداري والاجتماعي على احترام الحق النقابي وإرساء علاقة تسودها الاحترام للحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي داخل الفضاء الجامعي، كما تعهّد ممثّل إدارة الكلية على توفير قاعة اجتماعات كلّما تمّ تقديم مطلب في الغرض من قبل الطرف الاجتماعي قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد أيّ جلسة، علاوة على توفير مكتب قارّ للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي في أجل أقصاه غرة شهر نوفمبر المقبل 2022 ، وتوفير حاجيات بعض الأساتذة من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وفي ذات السياق تعهّدت إدارة الكلية بدراسة مطالب النفاذ الى المعلومة الواردة عليها والإجابة عليها في الآجال القانونية، علاوة على توفير المعدّات البيداغوجية للتدريس وبرمجة حسن استغلالها مع برمجة جلسة ثنائية بين الإدارة والنقابة الأساسية بمقر الكلية لتحديد تلك المعدّات البيداغوجية اللازمة .
يشار إلى أن جلسة العمل تمّت تحت إشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وأدارها المعتمد الأوّل للولاية الحبيب الخرشاني بمساعدة رئيس وحدة المصالحة بقسم تفّقديةالشغل والمصالحة ببنزرت منية بن دالي، وحضور الأطراف الإدارية والاجتماعية الأساسية والجهوية والمركزية .

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