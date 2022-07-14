رئيس الجمهورية يمنح البطلة العالمية انس جابر الصنف الاول من الوسام الوطني للاستحقاق الرياضي


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 16:38قراءة: 0 د, 42 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لاعبة التنس انس جابر اليوم الخميس بقصر قرطاج حيث تولى تكريم البطلة العالمية بتقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.


وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان رئيس الدولة "توجه بالشكر للبطلة أنس جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي حيث كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

يذكر ان انس جابر المصنفة خامسة عالميا تمكنت خلال الفترة الاخيرة من الفوز ببطولتي مدريد وبرلين الى جانب بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام، كاول لاعبة افريقية وعربية تحقق هذا الانجاز الباهر.




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