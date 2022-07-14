سليانة: إقرار بعث منصة للتجارة الالكترونية لفائدة نساء المجامع الفلاحية وصغار المنتجات والحرفيات


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 19:35قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفاد المدير الجهوي للتنمية بسليانة، حسين القرمازي، بأنه تقرّر إحداث منصة للتجارة الالكترونية لفائدة نساء المجامع الفلاحية وصغار المنتجات والحرفيات بالجهة لتمكينهن من ترويج منتوجاتهن، وذلك على هامش جلسة عمل للجنة الشؤون الاقتصادية انعقدت اليوم الخميس بمقر الولاية.
وأضاف القرمازي، في تصريح لـ"وات"، أن الجلسة تمثّل مواصلة للجان المخطط التنموي 2023-2025 الذي تناول إشكالية ترويج المنتجات التي تصنعها نساء المجامع الفلاحية وصغار المنتجات بعدد من المعتمديات بعد تشخيص لأبرز اشكاليتهن، لافتا إلى أنه سيتم تمويل المنصة من قبل مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشّة (مموّل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وبدعم من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمي).

وأوضح ن أول جلسة انعقدت اليوم بحضور خبير اقتصادي والإدارات المعنية بما في ذلك الإدارات الجهوية للتنمية، والتجارة، والفلاحة، والصناعات التقليدية، والمندوبية الجهوية للمرأة، لتقسيم الأدوار فيما بينها وضمان ديمومة المنصة .

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