امداد مدينة سبيطلة والهراهرة بمياه الشرب سيعود الى طبيعته بداية من الخامسة من صباح غد الجمعة


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 16:34قراءة: 0 د, 21 ث
      
توقعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه امداد مدينة سبيطلة والهراهرة بمياه الشرب بصفة طبيعية بداية من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الجمعة 15 جويلية 2022.


وأكدت الشركة، في بلاغ اصدرته الخميس، ان سبيطلة والهراره ستسجل حالة اضطراب وانقطاع في امدادات المياه بداية، من ظهر الخميس، جراء عطب مفاجئ طرأ على مضخة المياه بالبئر العميقة "اس اف 32 "خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء 13 والخميس 14 جويلية 2022 .



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