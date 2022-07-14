وزارة النقل ستشرع بداية من الاسبوع المقبل في التشاور مع المهنيين حول اجراء امتحانات رخص السياقة

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أعلنت وزارة النقل انها ستشرع بداية من الاسبوع المقبل في التشاور مع المهنيين وذلك في اطار الاعداد للاجراءات الجديدة لاجراء إمتحانات رخص السياقة.واضافت الوزارة في بلاغ نشرته الخميس، أن مصالح الوكالة الفنية للنقل البري ستتولى حينيا اصدار بلاغات في الغرض حين اصدار النصوص التطبيقية المتصلة بالامر الحكومي عدد 510 لسنة 2021ويضبط الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 ، المؤرخ في 18 جوان 2021 ، عدد أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيّتها وتجديدها.وتهدف وزارة النقل، من خلال هذه اللقاءات التشاورية، الى ضمان توفير ظروف نجاح تطبيق الامر الحكومي وبلوغ الأهداف المرجوة منها خاصة وان بعض فصول الأمر الحكومي تلقي رفضا من بعض المهنيين.ويتضمن الامر الحكومي 58 فصلا و 5 ابواب تتعلق باصناف رخص السياقة وشروط تسليم وصلوحية وتجديد رخص السياقة واجراءات الحصول على رخصة السياقة ولتعويض المؤهلات العسكرية ولتسلم رخص السياقة الدولية الى جانب باب للاحكام الانتقالية.