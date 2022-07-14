الحركة الوسطية الديمقراطية تنظم تظاهرة للتصويت ب"نعم" على الدستور في شارع بورقيبة

رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية نجيب الحجري

Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 15:40قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظمت "الحركة الوسطية الديمقراطية" اليوم الخميس تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للدعوة للتصويت ب"نعم" على الدستور الذي يعرضه رئيس الجمهورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل.


وشملت التظاهرة في وسط الشارع ومدخل المدينة العتيقة بباب البحر حمل لافتات وتوزيع ملصقات والتواصل مباشرة مع المارة من قبل ناشطين بالحزب لحثهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"نعم" على مشروع الدستور.

وقال رئيس الحركة الوسطية الديمقراطية نجيب الحجري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحركة شاركت في الحوار الوطني حول الخيارات الكبرى وفي لجنة صياغة الدستور وهي تشارك في الحملة الداعية الى اقرار الدستور في الاستفتاء في 12 ولاية "وتأمل أن تعم حملتها جميع الولايات حسب الامكانيات المتوفرة لها"

واضاف ان حركته ستنظم أيام السبت والاحد والاثنين تظاهرات داعمة لاقرار مشروع الدستور الجديد في مناطق حلق الوادي والمرسى والبحيرة

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يشار الى ان الحركة الوسطية الديمقراطية تاسست في 2016.

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