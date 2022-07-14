سيدي بوزيد: التيار الشعبي يدعو في اجتماع عام بجلمة للتصويت بـ "نعم" للدستور الجديد


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 15:20قراءة: 0 د, 34 ث
      
نظّم حزب التيّار الشعبي، صباح اليوم الخميس، اجتماعا عامّا، لتحسيس المواطنين ودعوتهم للتصويت بـ"نعم" للدستور الجديد، في إطار الحملة الانتخابية للاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد.
وقال عضو بالمكتب المحلي للتيار الشعبي، بلال حرزلي، في تصريح لـ"وات"، إنه لا بدّ من التصويت بـ"نعم" لضمان استكمال مسار 25 جويلية ولمحاسبة الفاسدين الذين سيطروا على الثروة الوطنية، ومن السطو على المال العام، وتخريب مؤسسات الدولة، وللقطع مع العشرية السوداء، والتأسيس لتونس الجديدة، وفق تعبيره.

وتم بالمناسبة توزيع بيان حزب التيار الشعبي الذي يدعو الى التصويت لفائدة الدستور الجديد للقضاء على الارهاب وعلى ثقافة التكفير، ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ولوضع حدّ لاستضعاف الدولة وللهيمنة الخارجية، وبناء دولة قوية وفاعلة في المجتمع الدولي داعمة لحقوق الشعوب.
كوثر

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