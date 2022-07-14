توزر: ندوة ببادرة من جمعية "المليون ريفية والبدون أرض" لتفسير دوافع اختيار التصويت بـ"نعم" للدستور الجديد


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 15:17قراءة: 0 د, 51 ث
      
نظّمت جمعية "المليون ريفية والبدون أرض"، اليوم الخميس، في مدينة توزر، ندوة خصّصت لتبسيط وتفسير عدد من بنود الدستور الجديد المعروض للاستفتاء يوم 25 جويلية وتقديم الدوافع للتصويت بـ"نعم"، وفق عبد اللطيف السبوعي الممثل القانوني للجمعية.
وركزت المداخلة المقدمة خلال الندوة على "النقاط المضيئة" للدستور الجديد، وفق نفس المتحدث، والتي ستكون أداة لخدمة الوطن والشعب، حسب تعبيره، لافتا الى أن الحضور كان نوعيا من حيث النقاش الذي دار بين الأطراف المشاركة.

وقال في هذا السياق إن الجمعية والأطراف الشريكة معها اختارت الدعوة الى التصويت بـ"نعم" للدستور من أجل سيادة الشعب ومن أجل تأصيل الهوية الإسلامية و"نعم" لتكون الثروات ملكا للشعب و"نعم" للمجلس الأعلى التربية بحسب توضيحه.
وأضاف أن التفسير تناول 20 نقطة من الدستور قدمها الاديب والمثقف محمد بوحوش بلغة سلسة مع توزيع مطويات حول هذه النقاط.


هذا وتنظم جمعية "المليون ريفية والبدون أرض"، على امتداد الأسبوع الجاري، أنشطة تحسيسية ميدانية في كامل معتمديات الولاية واختارت الأسواق الأسبوعية للتواصل مع المواطنين، حيث انطلقت من حامة الجريد وتحوّلت الى معتمدية دقاش وتحطّ الرحال اليوم في نفطة لتختتم السبت والأحد في مدينة توزر.

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