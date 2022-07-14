ناشطون في المجتمع المدني وحقوقيون يدعون إلى إسقاط مشروع الدستور ويعتبرونه "خطرا على الدولة المدنية الديمقراطية"

..





أجمع المشاركون في الملتقى الأول للمجتمع المدني حول "مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء" على أن هذا النص يمثل "خطرا حقيقيا على مدنية الدولة وعلى الحقوق والحريات وعلى مكاسب المرأة" إضافة إلى أنه يمثل "تكريسا لحكم الفرد الواحد والصوت الواحد وإلغاء لكل نفس حر في المجتمع".واكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي على رفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لأنه "لا يضمن حرية الصحافة والتعبير ولا استقلال القضاء بل يضمن تغول الرئيس كما أنه يلغي كل الهيئات الدستورية" .واعتبر الجلاصي أن المعركة لن تنتهي يوم الاستفتاء وأن المجتمع المدني سيظل يعمل في هذا الاطار النضالي رغم الاختلافات في القراءات والمواقف، يجمعه ويوحده التمسك بالدولة الديمقراطية والاجتماعية ومبادئ الحرية والعدالة " مشددا على أن "المناضلين في تونس منذ الستينات الى الاستحقاق الثوري لن يتخلوا على مكتسبات الدولة الديمقراطية امام الموجة الشعبوية التي اكتسحت المجتمع" وفق قوله.من جهتها اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن مشروع الدستور "ينسف مدنية الدولة ويهدد الحقوق والحريات، في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى الدفع نحو دولة المساواة والكرامة والعدالة والتنمية للجميع دون استثناء".وأضافت أن النص الدستوري المقترح، هو "مشروع ردة وهو محاولة لدحض مشروع الدولة المدنية والديمقراطية من خلال تقديم نص مناف للحقوق الكونية، يتضمن العديد من الهنات ولا يرتقي ليكون مشروعا لتونس التي استعصت على كل محاولات الردة ،وذلك عوضا عن دسترة المساواة والفصل بين السلط واستقلالية القضاء وسياسات اقتصادية واجتماعية ضامنة لمبدأ التكافؤ" وفق تعبيرها .من جهته لفت رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لم يتحسن بعد 25 جويلية بل زاد حدة، مشيرا في هذا الصدد إلى انتشار مظاهر فقر وبؤس غير مسبوقة في البلاد في ظل عجز الدولة وفشلها في إيجاد حلول للمعضلات الاجتماعية.وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 17 ألف مهاجر غير شرعي من بينهم عدد كبير من القصر والنساء قد غادروا البلاد بطرق غير شرعية خلال الفترة الماضية وهو مؤشر كبير على حالة اليأس وفقدان الأمل لدى التونسيين، مشددا على أن هذا الوضع يتطلب إيجاد حلول عاجلة وفعلية تنعكس على حياة المواطن اليومية بدل العودة إلى المرحلة التأسيسية وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد.وفي قراءة قانونية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء قالت أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور "إن هذا المشروع يؤسس لعدم الاستقرار السياسي في تونس ويهدد الدولة المدنية والديمقراطية الاجتماعية ، معبرة عن رفضها للدستور الجديد وللاستفتاء ومشددة على أن التغيير في هذا المسار لا يتم إلا بقوة المجتمع المدني وتضافر كل القوى و الوعي بأن هذا المشروع خطير جدا وهو " الخطر الداهم بعينه"واضافت في هذا الصدد أن هذا المشروع يتضمن الكثير من المخاطر والتهديدات من بينها بالخصوص أن هذا المسار الذي اتخذه رئيس الجمهورية يرتكز على "فعل الأمير" ،معتبرة انه "مسار انفرادي تسلطي في صياغة ووضع وسن دستور جديد مضمونه يعادل المبايعة بأتم معنى الكلمة" إلى جانب ما ورد فيه من ازدواجية الخطاب الدستوري بين القانوني و"ما وراء القانوني" وتركيز الصلاحيات بيد الرئيس وانخرام التوازن بين السلط وتهميش السلطة القضائية وجعلها مجرد وظيفة".كما أوضحت أن الرئيس قيس سعيد قد قام بتجميع وتركيز كل السلط بيده في نظام رئاسوي وهو السلطة المهيمنة على كل مؤسسات الدولة وعلى كل السلط القضائية والتنفيذية والتشريعية وحتى السلطة التأسيسية، مشيرة إلى أن هذا النظام يأخذ من النظام الرئاسي السلطات التنفيذية التي تميزه ويأخذ من النظام البرلماني الصلاحيات التشريعية.ولفتت أيضا إلى أن الرئيس يتمتع بصلاحيات تحديد السياسة العامة للدولة بمساعدة وزراء ورئيس حكومة، وبالسلطات الترتيبية العامة ، مما يعني أن كل ما لا يدخل في مجال القانون هو من صلاحيات الرئيس بصفة أولية، مشيرة الى ان المحكمة الدستورية التي يعين الرئيس أعضاءها هي الجهة المختصة عند التنازع في الاختصاص .وبخصوص الفصل 5 من مشروع الدستور الذي مازال محل جدل وانتقاد رغم تعديله في النسخة الجديدة المنشورة في 8 جويلية، أوضحت أستاذة القانون الدستوري أن المفروض هو أن القانون يؤسس لدولة تجمع وتؤسس لعيش مشترك "والاسلام لا يمكن أن يكون معيارا للعيش المشترك" حسب تعبيرها، مبينة أن "دسترة مقاصد الشريعة تصبح لها قيمة قانونية وإلزام قانوني ودستوري سيمرعبر التشاريع والقانون وبالتالي سيقع تسريب تلك المقاصد في القوانين، معتبرة ذلك "ضربا لمدنية الدولة إضافة إلى التهديد الذي يمثله هذا النص الدستوري لمكاسب المرأة"يذكر أن هذا الملتقى انتظم ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ونقابة الصحفيين . ويتضمن برنامج الملتقى الذي شهد حضورا مكثفا من مكونات المجتمع المدني ومن اساتذة القانون الدستوري ومن الوجوه الحقوقية تنظيم ورشات تختتم أعمالها بإصدار لائحة عامة.