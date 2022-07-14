نظّمت حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" بباجة، مساء أمس الأربعاء، أمام قصر بلدية باجة، خيمة دعائية للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري.ودعا الكاتب العام الجهوي لحركة شباب تونس الوطني، محسن خضر، في تصريح لـ"وات"، الى التصويت بـ"نعم" للدستور الجديد من أجل مقاومة الفساد، ومحاربة الارهاب والجريمة، ومن أجل التنمية الاقتصادية والتشغيل، وفق تعبيره.وأشار إلى وجود عدّة انواع من الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الدولة والادارة، والتي سيمكّن الدستور الجديد من مقاومتها، داعيا الى ترك فرصة لرئيس الجمهوريّة للاصلاح والتغيير تدريجيا من خلال الدستور الجديد الذى لم يستوجب اعداده المليارات، على حدّ قوله، مؤكدا أن الحركة ستزور كل مناطق ولاية باجة للتحسيس بأهمية المشاركة في الاستفتاء من أجل شرح بنود الدستور الجديد، ومزيد تبسيطه.وتم خلال الخيمة الدعائية المنتظمة اليوم توزيع ملصقات تحتوى عبارات "لا سيادة الا للشعب" "نعم للاستفتاء نعم للدستور الجديد" اضافة الى القيام بجولة في المدينة، وتنشيط ساحة البلدية.يذكر ان الحملة الخاصة بالاستفتاء قد انطلقت منذ 3 جويلية الجاري بنسق ضعيف في باجة، فضلا عن استكمال عمليات التحيين يوم 12 جويلية الجاري بعد إتمام التسجيل الآلي للناخبين الذين بلغوا 18 سنة.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اصدرت قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تتواصل من 3 ماي الى 28 اوت 2022 وهو آخر اجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.