قابس: الشروع في عمليات تكوين أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع

انطلقت، اليوم الخميس، الدورة التكوينية الأولى التي تنظمها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس لفائدة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع والبالغ عددهم 2190 شخصا، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية، فرحات بن يحمد، في تصريح لـ"وات".وتجري عمليات التكوين، التي تتواصل الى غاية 19 جويلية الجاري، في 5 مراكز موزّعة بين قابس، ومارث، والحامة، ومطماطة الجديدة، ومنزل الحبيب، ويشرف عليها مكوّن جهوي و11 مكونّا مساعدا.وتشمل الدورة التكوينية الاولى كل الجوانب المتعلّقة بالعملية الانتخابية، ومحاضر الاقتراع والفرز والعدّ، فيما تتعلق الدورة التكوينية الثانية، والموجهة الى رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع يومي 20 و21 جويلية، بعملية المراقبة في الانتخابات.