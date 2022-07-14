متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الخميس 14 جويلية


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 12:26قراءة: 0 د, 43 ث
      





قابس: تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"


أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الخميس، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" تتوزع إلى 89 اصابة بقابس الجنوبية، و15 بقابس المدينة، و14 بمطماطة الجديدة، واصابة واحدة بكل من قابس الغربية ووذرف، وذلك من مجموع 206 عيّنات تحليل.
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وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للمصابين بالوباء إلى 30 ألفا و607 مصابين تجاوز 29 ألفا و646 منهم مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 961 حالة نشيطة تتوزّع الى 513 حالة بقابس الجنوبية، و181 حالة بوذرف، و97 حالة بمطماطة الجديدة، و75 حالة بمارث، و45 حالة بقابس المدينة، و29 حالة بالمطوية، و10 حالات بقابس الغربية، و7 حالات بمنزل الحبيب، وحالتين بكل من الحامة وغنوش.
هذا ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام "كوفيد 19" بالجهة 11 مريضا، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 240 اصابة لكل 100 الف ساكن.

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