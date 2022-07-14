كاس إفريقيا للأمم لكرة اليد 2022 : برنامج مباريات الدور ربع النهائي


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 12:14قراءة: 0 د, 19 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي المقررة يوم الجمعة في اطار كاس إفريقيا للأمم 2022 لكرة اليد المقامة بمصر (11 - 18 جويلية):


س 30ر11 غينيا / المغرب
س 00ر14 تونس / ج. الكونغو الديمقراطية
س 30ر16 أنغولا / الرأس الأخضر

س 00ر19 مصر / الجزائر

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الدور نصف النهائي: يوم 16 جويلية

الدور النهائي و المقابلات الترتيبية : يوم 18 جويلية.

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