كاس إفريقيا للأمم لكرة اليد 2022 : برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي المقررة يوم الجمعة في اطار كاس إفريقيا للأمم 2022 لكرة اليد المقامة بمصر (11 - 18 جويلية):
س 30ر11 غينيا / المغرب
س 00ر14 تونس / ج. الكونغو الديمقراطية
س 30ر16 أنغولا / الرأس الأخضر
س 00ر19 مصر / الجزائر
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الدور نصف النهائي: يوم 16 جويلية
الدور النهائي و المقابلات الترتيبية : يوم 18 جويلية.
س 30ر11 غينيا / المغرب
س 00ر14 تونس / ج. الكونغو الديمقراطية
س 30ر16 أنغولا / الرأس الأخضر
س 00ر19 مصر / الجزائر
الدور نصف النهائي: يوم 16 جويلية
الدور النهائي و المقابلات الترتيبية : يوم 18 جويلية.
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