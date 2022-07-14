كاس إفريقيا للأمم لكرة اليد 2022 : برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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س 30ر11 غينيا / المغربس 00ر14 تونس / ج. الكونغو الديمقراطيةس 30ر16 أنغولا / الرأس الأخضرس 00ر19 مصر / الجزائرالدور نصف النهائي: يوم 16 جويليةالدور النهائي و المقابلات الترتيبية : يوم 18 جويلية.