مبادرة "موطن وكتاب" احتفاء بالكتب والكتاب، بإمضاء أبناء جزيرة جربة

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"موطن وكتاب" عنوان تظاهرة اجتمع على تنظيمها ثلة من أبناء معتمدية جربة أجيم فرقتهم الغربة وجمعهم عشقهم لموطنهم ووطنهم، مثلما جمعهم حبهم للكتابة والكتاب الذي به أثثوا أمسية ثقافية بامتياز امتعت من واكبها مساء أمس بالمكتبة العمومية بأجيم التي احتضنت توقيع وتقديم رواية "حلم الرجال" للراحل الكاتب والشاعر و السيناريست رياض النفوسي، ورواية "عروق النجم" للروائي ابن الجزيرة المقيم بإسبانيا سفيان الحرازي، وقد تخللتها وصلات موسيقية وقراءات شعرية غذت الروح وأنعشت الفؤاد."حلم الرجال" هي أولى روايات رياض النفوسي ابن الجزيرة الذي توفي يوم 25 جويلية 2020 وتركها واحدة من مسودات لا تزال بدرج مكتبه دون أن يعيد قراءتها وإصلاح وتعديل ما تعوّد أن يدخله على كل كتاباته لكن جهود زوجته وحرصها على تحقيق حلم زوجها في أن ترى روايته النور دفعها إلى أن تطرق أبواب وزارة الإشراف وهياكل الثقافة لكن محاولاتها لم تفلح سوى بدعم من جهود أصدقاء رياض وفاء له فتكفلوا بمصاريف طبع الكتاب واختيار صورة الغلاف معتبرين ذلك واجبهم تجاه صديقهم ورفيق دربهم في مسيرة الكتابة.صدرت رواية "حلم الرجال" فحققت حلما لرجل أعطى الكثير للمشهد الثقافي في منطقته وترك بصماته وحديثا بعده، خاصة مع إصرار زوجته وكل أصدقائه على إصدار كتابات أخرى للراحل لم يسعفه الحظ ولا الظروف لطباعتها وفق لطيفة النفوسي أرملة الكاتب الراحل.رواية "حلم الرجال" رحلة في أحلام رجال حاصرتهم ظروف الحياة فالتحقوا بركب الهجرة وابتغوا لذلك كل السبل ومنها الزواج بحاملات الجنسية الفرنسية، وسوسن إحداهن حيث رفضت أن تكون ضحية أحلام توفيق ابن عمها الذي لا تكن له أي مشاعر حب لكنها ترضخ تحت إكراهات العرف والعادة فتتزوجه كرها وتقرر الانتحار وهي حامل.تبدو رواية "حلم الرجال" عاطفية لكنها أيضا تحليل للثقافة السائدة في المجتمع، ودراسة للوضع الاقتصادي وإطلالة على الشأن السياسي محملة بمواقف صاحب الرواية الذي ترك نفسه فيها، وهي في كل ذلك مراوحة بين الحب والكره والحلال والحرام والوفاء والخيانة لكن العنوان الابرز لها الارادة التي تحدت كل العوائق وفق ما ذكره الباحث الدكتور زهير بن تردايت عند تقديمه لهذا الأثر.أما "عروق النجم" النوتة الأخيرة في سمفونية الحنين كما أرد لها كاتبها الروائي سفيان الحرازي، فهي آخر جزء من ثلاثية "أثافي مرمش" التي منها "أبناء العنقاء" و"حجر الواد ملحمة النورس والسمان كما روتها الطيور المهاجرة" لتكون الرواية أحداث النهاية لثلاثية كاملة لذلك تطلبت من كاتبها وقتا أطول عن سابقاتها إذ كانت النهاية صعبة وأتعبته على حد قول سفيان الحرازي.اختلفت العناوين رغم أن الرمزية ذاتها، هو ذلك الحنين والذكريات والتعلق بالموطن والوطن والنبش في كل أركانه فالمهجر عنده كان بداية تغول الحنين الذي جعله يكتب ثلاثيته.يحمل عنوان "عروق النجم " الكثير من الدلالات والرمزية فهو إحالة على أن أبناء هذا الوطن مهما طالت سنوات غربتهم ومهما تجنسوا فإنهم باقون لا يمكن اقتلاعهم من هذا الوطن وعروقهم باقية متشبثة ببلادهم لا يستطيع أحد اقتلاعها كعروق النجم التي لا تقلع ولا تزول وفق الكاتب.رحل الكاتب عبر سارديه بأماكن متعددة وأزمنة وأحداث متلاحقة بين باريس والمغرب، ليحط بجزيرته الحالمة التي يبقى الحنين يشده إليها ولن يفارقها، تماما كالحجر في الوادي.