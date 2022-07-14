بنزرت: تطويق حريق بغابة عين الكرمة بمعتمدية سجنان مع تواصل تبريد المساحات المحترقة واخماد بعض الجيوب النارية المتفرقة

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افاد المدير الجهوي للحماية المدنية العميد كمال المليتي، بانه تم تطويق الحريق الهائل الذي كان اندلع منذ مساء الثلاثاء بغابة عين الكرمة بمعتمدية سجنان .وبين المصدر ذاته ان سرعة تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث الطبيعية واستنفار مختلف الاليات اللوجستية المتوفرة من قبل الحماية المدنية والغابات والفلاحة والتجهيز وايضا الفرق الميدانية البشرية الخبيرة التابعة ،علاوة على مساهمات مصالح الدفاع الوطني ،اسهم ميدانيا في تطويق واخماد المساحات النارية الهائلة التي شبت في اكثر من موقع في المنطقة ،عقب ما يزيد عن 30 ساعة من العمل المتواصل .وتم كذلك تامين جميع ممتلكات المواطنين حيث لم تسجل اي خسائر في هذا الشان، وذلك مقابل التهام النيران لاشجار كالاتوس وصنوبر حلبي والمقدرة اوليا ب90 هك من النسيج الغابي علاوة على حوالي 60 هك من الغابة "المصهودة " .واشار العميد كمال المليتي الى ان اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة باشراف رئيسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،سخرت ما يزيد عن 13 آلية لتطويق والسيطرة على الخريق الاكبر والاصعب الذي تشهده الجهة هذا الموسم ،علاوة على التدخلات الناجعة لمصالح الجيش الوطني عن طريق ارسال عنصر قيادة ميدانية وتدخل جيش الطيران بالمروحية العسكرية في عشرة مناسبات .يشار الى ان والي بنزرت ،كان قد اشار في تصريح لمراسل وات بالجهة الى انه تم منذ مساء الثلاثاء تفعيل المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث الطبيعية ،وذلك بغاية تطويق والحد من تداعيات الحريق الذي اندلع امس بغابة عين الكرمة من معتمدية سجنان ،ؤكدا ان الحريق لم يخلف اي اضرار بشرية او في الممتلكات العامة والخاصة او في صفوف الفرق الميدانية التي تم استنفارها لاخماد الحريق .