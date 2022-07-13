منوبة: حمزة العوينتي احد المناصرين للاستفتاء ينظم جولة دعائية


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 22:42قراءة: 1 د, 2 ث
      
نظم حمزة العوينتي احد المناصرين للدستور والمشاركين في حملة الاستفتاء بصفته شخصا طبيعيا ، مساء اليوم الاربعاء جولة دعائية بالسيارات توقفت بمختلف معتمديات ولاية منوبة في لقاء مباشر بالمواطنين ودعوة للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور .


وصرح العويني وهو متحصل على شهادة فني في صيانة الطائرات، عاطل عن العمل،وناشط بالمجتمع المدني، ان الوضع الاجتماعي والاقتصادي وما وصلت اليه الشعب وخاصة الطبقة المفقرة من وضع هو اكبر دافع للتصويت على الدستور، واقامة جمهورية جديدة، والبحث عن بديل للوضع الراهن العاجز عن تحقيق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية وفق تقديره.

واضاف ان التصويت بنعم على الدستور هو مفتاح التغيير بنظام جديد وجمهورية جديدة تقطع مع السنوات الصعبة التي مر بها الشعب، وهي نقطة امل مضيئة نحو المستقبل، وخاصة للشباب حتى يكون شريكا في البناء مساهما في التنمية عبر حلول بناءة وليست مدمرة كالهجرة غير الشرعية وغيرها.


واشار الى ان الشباب وعامة الشعب عليه المشاركة بكثافة في الاستفتاء، وابداء رايه ولو ب"لا" والاحتكام الى نتائج الصندوق الانتخابي كبديل عن الفوضى واساليب تعبئة الشوارع ، وقبول احكام الديمقراطية القائمة على فلسفة حكم الاغلبية.
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وبين العوينتي ان الجولة الدعائية التي وزع خلالها بيان الحملة الحامل لرمز "قفل ومفتاح " وشعار "بنعم نفتح الاقفال وبالعمل نبني الاوطان"، ستعقب بلقاءات حوارية مباشرة باقي ايام الحملة لتفسير الدستور وللدعوة للمشاركة في الاستفتاء.

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