الصندوق الوطني للتأمين على المرض يدعو المضمونين الاجتماعيين إلى سحب بطاقات "لاباس" من مكاتب البريد

دعا الصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام" كافة المضمونين الاجتماعيين، الذين لم يتسن لهم بعد الحصول على بطاقاتهم أو تعذّر عليهم استلامها الى ضرورة سحب بطاقاتهم من مكاتب البريد.وأوضح الصندوق، في بلاغ نشره اليوم، أنه يمكن لكافة المضمونين الاجتماعيين التعرف على مكان مكاتب البريد عن طريق الإرسالية القصيرة *1017*بطاقة التعريف # باستعمال شبكة "اتصالات تونس" أو "أوريدو" "أورونج".