الصندوق الوطني للتأمين على المرض يدعو المضمونين الاجتماعيين إلى سحب بطاقات "لاباس" من مكاتب البريد


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 19:08قراءة: 0 د, 18 ث
      
دعا الصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام" كافة المضمونين الاجتماعيين، الذين لم يتسن لهم بعد الحصول على بطاقاتهم أو تعذّر عليهم استلامها الى ضرورة سحب بطاقاتهم من مكاتب البريد.


وأوضح الصندوق، في بلاغ نشره اليوم، أنه يمكن لكافة المضمونين الاجتماعيين التعرف على مكان مكاتب البريد عن طريق الإرسالية القصيرة *1017*بطاقة التعريف # باستعمال شبكة "اتصالات تونس" أو "أوريدو" "أورونج".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249720



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 13 جويلية 2022 | 14 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:11 03:22
Babnet
30°
Babnet35°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2432°-2432°-2434°-2435°-25
  • Avoirs en devises
    24382,2

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,20937 DT        1$ =3,19648 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1147,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   