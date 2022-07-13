المنستير: انطلاق حملة استفتاء مشتركة في مدينة معتمر لثلاثة أشخاص طبيعيين مناصرين للدستور

سجّلت حملة الاستفتاء اليوم بولاية المنستير تنظيم نشاط مشترك لثلاثة أشخاص طبيعيين درصاف الصويد وحمزة الصغير وجميلة بن أحمد على مستوى مدينة معتمر من معتمدية الساحلين بولاية المنستير.وذكرت درصاف الصويد إحدى الشخصيات المشاركة في حملة استفتاء 2022 والمناصرة لدستور 25 جويلية، في تصريح لـ(وات) أنّ هذا الدستور المعروض على الاستفتاء يضمن حرية المرأة ويرتقي بأبناء الشعب من ذلك تأسيس مجلس أعلى للتربية سيغوص في عمق الإصلاحات التربوية، ومجلس الجهات والأقاليم، وفق تقديرها.وأضافت أنّهم سيواصلون حملتهم عبر الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الطرق على أبواتب منازلهم والحديث إليهم وفي المقاهي والشواطئن مشيرة إلى أنّهم استكملوا اليوم الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى أعضاء مكتب الاجتماع وأنّهم سيعلقون بيانهم الانتخابي غدا.واعتبرت أنّ الإجراءات الإدارية طويلة تتطلب العديد من الوثائق مما عطّلهم على الانطلاق في حملتهم مبكّرا منذ اليوم الأوّل حسب قولها.وأفاد من جهته وات اليوم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم أنّهم قد حددوا أماكن التعليق غير أنّهم لم يسجلوا بعد تعليق أية بيانات.ونشرت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير مساء اليوم بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قائمة اسمية تتضمن أماكن التعليق بكامل معتمديات ولاية المنستير.تم