تطاوين : فقرات متنوعة في ملتقى "غمراسن الحاضر والمستقبل" على مدة ثلاثة ايام

كان انطلاق فعاليات ملتقى "غمراسن الحاضر والمستقبل" صباح اليوم الاربعاء فرصة للحوار وتبادل الاراء والمقترحات بين أبناء المنطقة للحد من التقلص الديمغرافي الشديد الذي سجلته معتمدية غمراسن طيلة السنوات الاخيرة جراء الهجرة القانونية وغير القانونية إذ بعد أن كان عدد سكانها نهاية القرن الماضي حوالي 30 الف ساكن اصبح اليوم لا يزيد عن عشرة الاف ساكن حسب مصادر محلّية.وترجع اسباب هجرة ابناء المنطقة الى الداخل والخارج الى غياب مواطن التشغيل وضعف الحركة الاقتصادية وانكماش روح المبادرة وعزوف المستثمرين من ابناء الجهة وخارجها لطول الاجراءات وغياب الحوافز والمرافقة التي تضمن الاستمرارية والنجاعة على حد قول عدد من المتدخلين في هذا الاجتماع الذي احتضنه صباح اليوم مقر بلدية غمراسن.وعدّد المتدخلون ايضا في هذا اللقاء النقائص الهامة في قطاعات الصحة والتربية والنقل وضعف البنية الاساسية التي تشجّع المستثمرين على الانتصاب في المنطقة واستغلال ما يتوفر فيها من ثروات باطنية لتنمية الفلاحة والصناعة والخدمات واشار بعضهم الى غياب الشباب والحركية الكفيلة بتجديد الطرق والاساليب للاحاطة بالاجيال المتعاقبة وتوجيهها الى قطاعات واعدة ومهمة للتنمية المحلية، معبّرين عن امتعاضهم ورفض أبناء الجهة العائدين من الخارج بالخصوص للانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب وغياب مرافق الترفيه وبرامج الاستمتاع بعطلهم الصيفية وعودتهم السنوية.وطالب متدخّلون باستغلال ادراج بلدية غمراسن ضمن البلديات السياحية في تنويع مجالات التنشيط والاستقبال والاقامة حتى يقبل الزوار والسياح على المدينة ويستمتعون بجمال وقيمة تراثها المادي وغير المادي وابراز خصوصياتها العمرانية والتارخية في العالم مع التي يحملها ابناؤها المنتشرون في جميع القارات.وأوصى أحد كفاءات المنطقة في تدخّله بتكليف عدد من المقتدرين لخدمة المنطقة والانطلاق سريعا في تشخيص علمي وحقيقي لواقع المدينة وبلورة رؤية مبنية على هذا الواقع لاعادة توظيف مختلف القطاعات في خلق نسيج صناعي وفلاحي وخدماتي متكامل وكفيل باحداث الاف مواطن الشغل وتحقيق الاستقرار والرخاء لابنائها العائدين من كل صوب الى منطقتهم ويساهمون في مزيد دفع نسق التنمية وجودة الحياة فيها بعيدا عن التمني والاحلام والوعود التي لن تتحقق.ويتواصل هذا الملتقى الاول من نوعه الذي تنظمه بلدية غمراسن بالاشتراك مع مكونات المجتمع المدني المحلية ايام 13 و 14 و15 جويلية الجاري ويتضمّن برنامجه عديد الفقرات منها ندوة فكرية حول التنمية والاستثمار وورشات عمل ودورة تكوينية في الاعلامية ورحلة مشيا على الأقدام عبر عدد من المواقع التاريخية، وتنشيط للاطفال تحت عنوان التاكسي الثقافي ومسابقة في الرماية للصغار والكبار وسهرة تراثية بقصر الفرش واخرى فنية تحييها فرقة اولاد الجويني.