"أنا يقظ" تتهم هيئة الانتخابات بالانحياز وبعدم الاستقلالية

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اتهمت منظّمة "أنا يقظ " الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالانحياز وبعدم الاستقلالية ، وذلك بعد قبولها 5 تصاريح بتغيير موقف مناصرة لمشروع الدستور ولم تقبل الرافضين له.وأوضحت، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الهيئة قامت بالاتصال بالأشخاص المسجلين بالقائمة الأوّلية وطلبت منهم إعادة ملء استمارة تحديد الموقف، مشيرة الى أنه "وبالرغم من كونه يوجد من عبر عن موقفه الرافض إلا أنه تم قبول ملفات الخمسة المناصرين فقط.وأكدت المنظمة أن ما اعتبرته هيئة الانتخابات، تغييرا للمواقف ليس إلاّ إصلاحا لأخطاء أو نقائص في ملفات المناصرين، ذلك أنّه لا أحد من الأشخاص الخمسة الواردين في القائمة غيّر موقفه من المعارضة إلى المناصرة.واتهمت انا يقظ الهيئة باستغلال التعديلات الّتي أدخلها رئيس الجمهورية على نص مشروع الدستور لتزيد من المناصرين بشكل يضرب تكافؤ الفرص ونزاهة الهيئة والعمليّة الإستفتائيّة، وفق نص البيان.وحذرت مما اعتبرته الخطر الّذي يشكله انحياز الهيئة وعدم استقلاليتها على نزاهة مسار الإستفتاء خاصّة في ظل المناخ العامّ داخل الهيئة المتّسم بالإحتقان بين أعضائها إلى جانب عدم تعاونها مع الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري.تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت اليوم عن قبول 5 تصاريح جديدة مناصرة للاستفتاء بعد فتحها باب تغيير الموقف اثر نشر نسخة جديدة معدلة من مشروع الدستور، ليبلغ عدد التصاريح المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء 153 تصريحا.وحددت الهيئة عدد المناصرين لمشروع الدستور ب 146 مناصرا وعدد المعارضين له ب7 .ويأتي هذا التغيير، تبعا لقرار مجلس الهيئة المنعقد يوم الاثنين 11 جويلية 2022 والذي أتاح لجميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم إمكانية تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء المنشور بنسخة الرائد الرسمي عدد 77 بتاريخ 8 جويلية 2022 في أجل أقصاه منتصف ليلة الثلاثاء 12 جويلية.وأبرزت الهيئة في بلاغها أن التصاريح المقبولة تتوزع على 22 حزبا سياسيا و23 جمعية و106 أشخاصا طبيعيين وائتلاف أحزاب واحد وشبكة جمعيات واحدة.وكان رئيس الجمهورية، قد أدخل تعديلات جديدة وصفها بالأخطاء التى تسربت الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليلة 8 جويلية الجاري، وتم نشر التنقيح بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (الرائد الرسمي) نفس الليلة.