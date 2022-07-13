قال ممثل حزب التيار الشعبي بقابس، عبد الباسط سالم، خلال ندوة انتظمت اليوم الأربعاء، في اطار الحملة الانتخابية حول الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد، ان التيار الشعبي يدعو عامة المواطنين الى التصويت بـ"نعم" لدستور الجمهورية الجديدة باعتباره يوحد السلطة فيإطار نظام رئاسي ويقطع مع الفوضى، ويكرس المشاركة والرقابة الشعبية خاصة عبر مجلس الجهات والاقاليم والمحكمة الدستورية التي ستشكل بمجرد دخول الدستور حيز التنفيذ.وبيّن سالم أن الدستور الجديد يكرس هوية الشعب العربية الاسلامية، وسيادة الشعب على ثرواته، ويجرم لأول مرة التهرب الضريبي، فضلا عن إعطائه المسالة البيئية حقها والزامه للدولة بمقاومة التلوث وحماية البيئة، وفق تعبيره.ودعا الناخبين والناخبات الى التصويت بكثافة على الدستور الجديد لان ذلك سيمكن من الخروج من عشرية سوداء الى مرحلة جديدة ستكون ميزتها الانجاز والاصلاح وتحقيق الحياة الكريمة لكل التونسيين والتونسيات، وفق تصوّره.