الغرفة التجارية والصناعية للوسط تدعو المؤسسات الى تاكيد مشاركتها في منتدى "افريكاليا " قبل يوم 1 سبتمبر 2022

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دعت الغرفة التجارية والصناعية للوسط ، الشركات التونسية الى تاكيد مشاركتها في الدورة السابعة للمنتدى الدولي لغرب افريقيا " افريكاليا " قبل يوم 1 سبتمبر 2022 .وتنظم المشاركة التونسية في منتدى "افريكاليا" الذي يعتبر من اهم التظاهرات الاقتصادية لمنطقة غرب افريقيا وينعقد من 19 الى 21 اكتوبر 2022 بمدينة وواغادوغو، ببوركينا فاسو من الغرفة التجارية والصناعية للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعية ببوريكا فاسو.واتاح منتدى "افريكاليا " منذ اطلاقه سنة 2010 الى جمع اكثر من 3 الاف رجل اعمال من 20 دولة يمثلون الى جانب القارة الافريقية كلا من القارة الامريكية والاوروبية والآسياوية.ويشكل المنتدى فرصة لعقد لقاءات ثنائية ضمن فضاء خاص مما يتيح لكل مؤسسة اجراء مقابلات مع زهاء 15 مسؤولا خلال يومين وفق هدف معين وجدول اعمال معد مسبقا .وتعد لقاءات الاعمال ووجبات الافطار والسهرات، المنتظمة على هامش هذا المنتدى فرصة للمشاركين لتطوير علاقاتهم وتشبيكها وخلق فرض اعمال جديدة.