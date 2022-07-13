الغرفة التجارية والصناعية للوسط تدعو المؤسسات الى تاكيد مشاركتها في منتدى "افريكاليا " قبل يوم 1 سبتمبر 2022


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 22:45قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعت الغرفة التجارية والصناعية للوسط ، الشركات التونسية الى تاكيد مشاركتها في الدورة السابعة للمنتدى الدولي لغرب افريقيا " افريكاليا " قبل يوم 1 سبتمبر 2022 .


وتنظم المشاركة التونسية في منتدى "افريكاليا" الذي يعتبر من اهم التظاهرات الاقتصادية لمنطقة غرب افريقيا وينعقد من 19 الى 21 اكتوبر 2022 بمدينة وواغادوغو، ببوركينا فاسو من الغرفة التجارية والصناعية للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعية ببوريكا فاسو.

واتاح منتدى "افريكاليا " منذ اطلاقه سنة 2010 الى جمع اكثر من 3 الاف رجل اعمال من 20 دولة يمثلون الى جانب القارة الافريقية كلا من القارة الامريكية والاوروبية والآسياوية.


ويشكل المنتدى فرصة لعقد لقاءات ثنائية ضمن فضاء خاص مما يتيح لكل مؤسسة اجراء مقابلات مع زهاء 15 مسؤولا خلال يومين وفق هدف معين وجدول اعمال معد مسبقا .
..



وتعد لقاءات الاعمال ووجبات الافطار والسهرات، المنتظمة على هامش هذا المنتدى فرصة للمشاركين لتطوير علاقاتهم وتشبيكها وخلق فرض اعمال جديدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249709



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
26°
Babnet35°Babnet% 83:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2432°-2434°-2435°-2534°-26
  • Avoirs en devises
    24382,2

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,20937 DT        1$ =3,19648 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   1147,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   