جولان المترو 3 و5 بين محطتي فتاح سعد الله والياسمين سيكون على سكة واحدة بداية من مساء غد الخميس


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 15:10قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت نقل تونس ان جولان المترو سيكون على سكة واحدة بين محطتي "مفتاح سعد الله" و"الياسمين" بداية من التاسعة من ليل يوم 14 جويلية الى الخامسة من صباح يوم 22 اوت 2022 .


واضافت الشركة في بلاغ اصدرته الاربعاء، موجه الى مستعملي خطي المترو رقم 3 و 5 ان الاشغال تندرج في اطار تجديد السكة بين محطتي "المركّـب الجامعي" و "14 جانفي".

واكدت انه وسيتم إنجاز هذه الأشغال على مدار 24 ساعة وانها تحتاج الى تفهم المسافرين خاصة وان هذه الاشغال تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديدية.




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