نابل: سمير مريم احد المناصرين للاستفتاء ينظم حملة للتصويت لفاءدة الدستور بالسوق الاسبوعية في بوعرقوب

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نظّم الشاب سمير مريم احد المناصرين لاستفتاء 25 جويلية والذي يشارك في حملة الاستفتاء بصفته شخصا طبيعيا اليومبالسوق الأسبوعية في بوعرقوب من ولاية نابل حملة للتوصيت بنعم لفائدة مشروع الدستور الجديد.وأشار سمير مريم وهو خريج جامعة وصاحب شركة خاصة في تصريح لــ(وات) بالمناسبة الى ان مشاركته في هذه الحملة تهدف بالخصوص الى " تعميق وعي المواطنين بأهمية التوصيت بنعم لفائدة الدستور الجديد خاصة وانه الحل الامثل لحل الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي غرقت فيها تونس بعد 11 سنة لم تزد البلاد الا فقرا وتهميشا وبطالة"، وفق تعبيره.وأوضح ان " رئيس الجمهورية قيس سعيّد صاحب مبادرة الدستور الجديد هو من استجاب لمطالب الشعب يوم 25 جويلية 2021 وأطلق مسارا لانقاذ تونس ومن أبرز محطّاتها استفتاء الشعب على دستور جديد في تمشّ هو من ارقى اشكال الديمقراطية التي تعيد السيادة للشعب ليقرر مصيره ومستقبله"، حسب قوله.ودعا في ذات السياق " الاحرار والصادقين للتصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد الذي يترجم ارادة الشعب لانقاذ ما يمكن من هذه الدولة ونبني تونس جديدة تضمّن حقوقأجيال الحاضر والمستقبل".وأشار إلى أن مبادرته بالمشاركة في هذه " الحملة التفسيرية لما جاء في الدستور من فصول ومبادئ لبناء تونس الجديدة" ستتواصل على امتداد أيّام الحملة بزيارة المعتمديات والعمادات القريبة من قرمبالية وبوعرقوب والالتقاء بالمواطنين وتوعيتهم بأهمّية الإقبال المكثف على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم لفائدة الدستور.