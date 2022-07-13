بن عروس : تحرير 17 مخالفة انتخابية منذ انطلاق حملة الاستفتاء

سجّل أعوان الرقابة المعتمدون بالهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الى حدود يوم امس الثلاثاء 17 مخالفة انتخابية تمّ تحرير محاضر في شأنها بعد إجراء عدد من المعاينات الميدانية ورصد ما يمكن إدراجه في خانة المخالفات الانتخابية.وبعد التداول في هذه المحاضر من قبل مجلس الهيئة، تقرر حفظ 14 محضرا بعد تكييفها من قبله على كونها لاترتقي إلى المخالفات الانتخابية وذلك وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، رئيس الهيئة الكيلاني هلال اليوم الأربعاء.وقام المجلس بالتنبيه على مرتكبي ثلاث مخالفات قام بها حزبان وجمعية مشاركة في الحملة ، تتعلق بوضع المعلقّات في غير الأماكن المخصّصة لها و القيام بأنشطة دون الإعلام أو التصريح بها أو بتفاصيلها لدى الهيئة وفق ما يقتضيه القانون إلى جانب وجود ملصقات حائطية تدعو للمشاركة الايجابية في الاستفتاء في بعض التقاطعات.وفي هذه النقطة بالذات ، أوضح الكيلاني هلال ، أن الهيئة تلقّت شكاية من ممثلي احد الأحزاب المشاركة في الحملة تطلب إزالة هذه الملصقات الحائطية التي تندرج وفق تقديرهم في خانة الدعاية غير المشروعة لطرف بعينه والإشهار هذا فضلا عن كونها تدخل أصلا في خانة المخالفات المرتبطة بالدعاية خارج الأماكن المخصّصة لذلك وعدم التقيد بالمساحات المخصصة .وخلافا لما تم الترويج له في بعض الإذاعات و على صفحات بعض المواقع فقد قام مجلس الهيئة ، بإصدار تنبيه في هذا الخصوص الى الجهات المعنية والقائمين على بعض المرافق العامة والخاصة التي تم رصد القيام فيها بمثل هذه الاخلالات بضرورة إزالة هذه الملصقات أو إبدال كلمة " نعم" بلفظ يحمل في دلالته الدعوة إلى المشاركة درءا لكل خلط ممكن لدى الناخبين وعدم توجيههم وتمسكا بمبدأ حياد الإدارة، وفق نفس المصدر .