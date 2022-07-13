إلغاء رحلة سفينة "قرطاج" تونس-مرسيليا للغد الخميس وتعويض المسافرين بالحجز على رحلتين اخريين- الشركة التونسية للملاحة

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الاربعاء، عن إلغاء رحلة السفينة "قرطاج" تونس-مرسيليا المبرمحة ليوم غد الخميس، دون تحديد موعدها.
وأفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، أنه بامكان المسافرين الحاجزين على هذه السفرة تغيير موعد سفرهم دون معاليم إضافيّة على رحلة تونس - جنوة.
المبرمجة ليوم الجمعة 15 جويلية 2022 على متن السفينة "تانيت" ورحلة تونس - مرسيليا المبرمجة يوم الأحد 17 جويلية على متن نفس السفينة، دون ذكر مواعيد الرحلتين.
واضاف المصدر ذاته ان يمكن الحصول على المزيد من الإرشادات عبر الاتّصال برقم الهاتف التالي: 82102021
وأفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، أنه بامكان المسافرين الحاجزين على هذه السفرة تغيير موعد سفرهم دون معاليم إضافيّة على رحلة تونس - جنوة.
المبرمجة ليوم الجمعة 15 جويلية 2022 على متن السفينة "تانيت" ورحلة تونس - مرسيليا المبرمجة يوم الأحد 17 جويلية على متن نفس السفينة، دون ذكر مواعيد الرحلتين.
واضاف المصدر ذاته ان يمكن الحصول على المزيد من الإرشادات عبر الاتّصال برقم الهاتف التالي: 82102021
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