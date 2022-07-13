إلغاء رحلة سفينة "قرطاج" تونس-مرسيليا للغد الخميس وتعويض المسافرين بالحجز على رحلتين اخريين- الشركة التونسية للملاحة

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الاربعاء، عن إلغاء رحلة السفينة "قرطاج" تونس-مرسيليا المبرمحة ليوم غد الخميس، دون تحديد موعدها.وأفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، أنه بامكان المسافرين الحاجزين على هذه السفرة تغيير موعد سفرهم دون معاليم إضافيّة على رحلة تونس - جنوة.المبرمجة ليوم الجمعة 15 جويلية 2022 على متن السفينة "تانيت" ورحلة تونس - مرسيليا المبرمجة يوم الأحد 17 جويلية على متن نفس السفينة، دون ذكر مواعيد الرحلتين.واضاف المصدر ذاته ان يمكن الحصول على المزيد من الإرشادات عبر الاتّصال برقم الهاتف التالي: 82102021