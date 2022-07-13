احداث ثلاث مؤسسات جامعية جديدة في كل من منوبة والكاف وقابس (وزير التعليم العالي)


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 19:50قراءة: 0 د, 33 ث
      
افاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، الاربعاء بتونس، ان ثلاث مؤسسات جامعية جديدة تم احداثها خلال هذه السنة.


وأوضح على هامش ملتقى مشترك، انتظم بين الباحثين الشبّان التونسيين والبريطانيين، ان الامر يتعلق بثلاثة معاهد جديدة تم افتتاحها في كل من منوبة والكاف وقابس.

وفي معرض حديثه على التوجيه الجامعي، افاد بوكثير "ان إصلاحات تم انجازها على مستوى بعض الشعب الجامعية، وذلك على ضوء اقتراحات تقدمت بها اللجان القطاعية التي قامت بدراسة احتياجات سوق الشغل واقتراح إضافة أو حذف بعض الاختصاصات الجامعية.


ومن المنتظر ان تستقبل الجامعات التونسة خلال السنة الجامعية الجديدة ما يزيد عن 67 الف طالب جديد تحصلوا على شهادة الباكالوريا في دورتيها الرئيسسية والمراقبة جوان 2022.
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