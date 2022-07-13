نابل: المكتب الجهوي لحزب السعادة ينظم حملة مناصرة للاستفتاء ولقاءات بالمواطنين بمناسبة انتصاب السوق الاسبوعية في بوعروقب

نظّم المكتب الجهوي لحزب السعادة اليوم بمناسبة انتصاب السوق الاسبوعية في بوعرقوب حملة مناصر للاستفتاء ولقاءات بالمواطنينلحثّهم على التوصيت بنعم للدستور الجديد.وأشار عضو حزب السعادة واحد اعضاء فريق حملة مناصرة الاستفتاء نزار الهداجي في تصريح لــ(وات) بالمناسبة الى أنهم بادروا يتركزي خيمة بالسوق الاسبوعية في بوعرقوب لحثّ المواطنين على التوصيت بنعم لفائدة الدستور الجديد الذي قال إنّه " دستور الشعب ودستور سيادة الشعب وكل ما يتضمنه يخدم الشعب ويقطع مع عشرية من التأخّر التي عانت منها تونس الويلات".وتابع الهداجي " نحن مع قيس سعيّد وندعو المواطنين الى التصويت لهذا الدستور الذي يؤسّس لبناء مرحلة جديدة فيه الكثير من الخير لتونس والتونسيين وقادر على أن يعيد تونس الى مسار البناء وينهض بها لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي".وأشار الى انه سيواصل والفريق المرافق له من الشباب المتطوّع خلال فترة حملة الاستفتاء تنظيم اللقاءات المباشرة والتواصل مع المواطنين ببوعرقوب وقرمبالية والحمامات ومنزل بوزلفة وبني خلاد وغيرها من أجل تفسير ما يتضمّنه "دستور تونس الجديدة" والتعبئة لأجل تكثيف المشاركة والتصويت بنعم لفائدة الدستور الجديد " الذي سينقذ تونس" على حدّ قوله.