بلدية نفطة توقع اتفاقية تمويل وتنفيذ برنامج احياء المركز العمراني القديم "المدينة العتيقة" المموّل بقيمة 5,5 ملايين دينار وانطلاق التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة

وقّعت بلدية نفطة من ولاية توزر اليوم الأربعاء بمقر وزارة التجهيز والإسكان على اتفاقية تمويل وتنفيذ برنامج إحياء المركز العمراني القديم "المدينة العتيقة" المموّل بقيمة 5,5 ملايين دينار من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ويتمّ الانطلاق في تنفيذ تدخلات البرنامج خلال الأسابيع المقبلة بإشراف وزارة التجهيز والإسكان ووكالة التهذيب والتجديد العمراني وفق كاتب عام البلدية راشد نصر.وبيّن نصر في توضيح لـ(وات) أنه وقع اختيار بلدية نفطة من جملة عشرة بلديات تنتفع بالبرنامج المذكور وحلت الثانية وطنيا من حيث أحقّية الملف للترشح للبرنامج بعد بلدية سوسة على أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة في عقد جلسات تشاركية مع متساكني المدينة العتيقة والمجتمع المدني من أجل التنسيق وتحسيس المواطنين بتسهيل مهمّة البلدية.ويتضمّن البرنامج عشرة تدخّلات متنوّعة تتعلق أربعة منها بتجديد جميع الشبكات العمومية ويتعلق تدخل آخر بتهيئة المسالك السياحية وآخر بتهيئة الساحة المركزية للسوق التي تتضمن محلات يزورها السياح فضلا عن تهيئة المستودع البلدي وتحويله الى موقف للسيارات وسيتم كذلك تهيئة جامع سيدي علي بن الشيخ وترميمه حتى يتحوّل الى مركز لتعليم الكبار فيم ينتفع أربعون ساكنا في المدينة العتيقة بتدخلات تحسين ظروف العيش.يشار الى أن المدينة العتيقة في نفطة ما تزال تحافظ على جميع خصوصياتها من حيث طبيعة المعمار وتمثل نقطة سياحية رئيسية باحتوائها لعدد من المحلّات التقليدية والفضاءات السياحية كالمتاحف ودور الضيافة ولم يتم التدخل لتهيئتها وترميمها منذ نحو 15 سنة.