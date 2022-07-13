وزارة الصحة توصي بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة لدى استقبال الحجيج عند العودة من البقاع المقدسة


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 16:42قراءة: 1 د, 11 ث
      
أوصت وزارة الصحة ، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة لدى استقبال الحجيج عند عودتهم من البقاع المقدسة وبضرورة إلتزام الحاج باحترام الحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام.


ودعت الوزارة، في هذا السياق، إلى التقيد بلبس الكمامة لكل الحضور لدى استقبال الحاج وتجنب المصافحة والتعانق وتطهير الأيدي وتفادي الاكتظاظ وتهوية الأماكن المغلقة.
كما أوصت الحاج بضرورة التقيد عند عودته إلى منزله باحترام الحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة (07) أيام من تاريخ الوصول واعتماد الاحتياطات الوقائية المتعارف عليها مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستعمال الأدوات الشخصية وتجنب مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض كوفيد 19 أو الزكام والحرص على الاتصال بالطبيب في هذه الحالة.


ولفتت الوزارة إلى أن بعض الحجاج قد يعانون، بعد العودة إلى منازلهم، من أعراض متعددة يمكن أن يطلق عليها "اضطرابات ما بعد الحج"، لا تعد مرضا بحد ذاته وسرعان ما تزول مع الوقت والراحة وتناول المسكنات، مشيرة إلى أن هذه الحالات تتمثل في مجموعة من الأعراض الشائعة ناجمة عما تعرض له الحاج خلال أداء المناسك من إرهاق وتعب وجهد وتنقل والتعرض الطويل والمكثف لأشعة الشمس.
وبينت الوزارة أن هذه الأعراض تشمل الشعور بالاجهاد والارهاق والفتور وآلام وأوجاع في العضلات وصداع وتوتر واضطراب في دورة النوم واسمرار البشرة، موصية بضرورة مراجعة الطبيب عند اشتداد هذه الأعراض.
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يشار إلى أن أولى رحلات حجيج تونس الميامين، إلى البقاع المقدسة، لأداء فريضة الركن الخامس من الإسلام، الحج، كانت يوم الثلاثاء 21 جوان 2022، وستكون آخر رحلة عودة إلى تونس، يوم 27 جويلية 2022.

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