برتران مارشان مدربا جديدا للنادي الافريقي


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 16:41قراءة: 0 د, 26 ث
      
قررت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تعيين الفرنسي برتران مرشان مدربا اول لفريق الاكابر لكرة القدم خلفا للمدرب عادل السليمي وفق ما اعلنه فريق باب الجديد اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان النادي الإفريقي عين عادل السليمي في خطة مدرب أول لفريق أكابر كرة القدم إلى غاية شهر جوان 2024 خلفا لمنتصر الوحيشي الذي تمّ التخلي عن خدماته خلال شهر ماي المنقضي.

وسبق لمرشان تدريب النادي الافريقي في موسمي 2006-2007 و2017-2018 قبل ان ينتقل لخوض تجربة فنية مع هلال الشابة منذ 2019.
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Mahdibey  (Tunisia)  |Mercredi 13 Juillet 2022 à 17h 25m |           
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