مكالمة هاتفية تجمع رئيس الجمهورية بالعاهل السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جرت، صباح اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، تبادلا خلالها مجددا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وتوجّه سعيّد إلى خادم الحرمين الشريفين بأسمى آيات الشكر، لما وفرته المملكة العربية السعودية من خدمات للحجاج الميامين، حتى يقوموا بالمناسك في أحسن الظروف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وتم التأكيد خلال المكالمة، على العلاقات المتميّزة التي تجمع الجمهورية التونسية بالمملكة العربية السعودية، وعلى الروابط الأخوية الثابتة والمستمرة منذ مرحلة التحرير الوطني إلى اليوم.